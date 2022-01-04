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Доллар США дешевеет к евро, дорожает в паре с иеной

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Доллар США слабо дешевеет к евро, укрепляется в паре с иеной на торгах во вторник.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) прибавляет 0,01%, более широкий WSJ Dollar Index - также 0,01%.

Темы, которые волновали валютных трейдеров в конце прошлого года, - ситуация с коронавирусом и перспективы инфляции, сохраняются и в начале 2022 года.

"Этот год начался с того же, чем закончился прошлый год, и текущая неделя вряд ли принесет много новой информации", - отмечают аналитики Danske Bank.

По итогам 2021 года значение долларового индекса ICE увеличилось почти на 7%, что является лучшей годовой динамикой с 2015 года.

Поддержку доллару оказали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к повышению базовой процентной ставки на фоне устойчивого экономического подъема в США и высокой инфляции. Индекс потребительских цен PCE Core, не учитывающий стоимость продуктов питания и энергоносителей, вырос в ноябре на 4,7%, максимальными темпами с 1982 года.

Федрезерв планирует полностью свернуть программу выкупа активов к марту 2022 года, и большинство его руководителей ожидает трех повышений базовой ставки в начавшемся году. Поскольку ни Европейский центральный банк (ЕЦБ), ни Банк Японии пока не планируют ужесточать политику, доллар, вероятно, продолжит укрепляться к евро и иене, отмечает Trading Economics.

В среду ФРС обнародует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 14-15 декабря, который, возможно, поможет участникам рынка лучше понять настрой руководителей ЦБ.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,1304 по сравнению с $1,1299 на закрытие предыдущей сессии. Курс американской валюты относительно иены составляет 115,79 иены против 115,32 иены накануне.

Фунт стерлингов теряет 0,1% в паре с долларом в ходе торгов, австралийский доллар - прибавляет 0,3%.

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