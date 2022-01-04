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"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Газпром" и греческая Depa Commercial договорились о корректировке условий действующего до 2026 года контракта на поставку газа в республику, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение Depa Commercial.

Новое соглашение обеспечивает покупателю с 2022 года "более конкурентноспособную" цену по отношению к текущим ценам на газ в регионе, а также в Европе в целом.

Также соглашение касается отдельных вопросов, которые сделают условия контракта на ближайшие годы еще более привлекательными, отмечается в публикации.

Важность соглашения для защиты греческих домохозяйств от влияния энергетического кризиса в Европе подчеркнул в своем комментарии министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас.

Как сообщалось, в декабре Скрекас прилетал на переговоры в Санкт-Петербург для переговоров о поставках газа.

В 2020 году "Газпром" поставил в Грецию 3 млрд куб. м газа. "Газпром" отмечал, что за 11 месяцев 2021 года экспортировал в Грецию свыше 3 млрд куб. м газа. Это исторически рекордный объем для данного периода и больше, чем за весь 2020 год.

Газпром Греция

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