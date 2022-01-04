Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Страны ОПЕК+ поделились планами по компенсации объемов недосокращенной добычи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, которые ранее не досократили производство, представили обновленный план компенсаций, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, наибольший "долг" сейчас числится за Ираком - почти 800 тыс. б/с недосокращенной добычи, из них страна планирует погасить 30 тыс. б/с в январе 2022 года, 50 тыс. б/с - в феврале, 100 тыс. б/с - в марте, 150 тыс. б/с - в апреле, 200 тыс. б/с - в мае и 250 тыс. б/с - в июне.

Казахстан, которому предстоит компенсировать чуть более 500 тыс. б/с, намерен досократить 100 тыс. б/с в мае и 400 тыс. б/с - в июне.

В то же время ОПЕК+ констатировал, что страны ОПЕК в ноябре добывали на 580 тыс. б/с меньше плана (Ангола произвела почти на 300 тыс. б/с меньше, Нигерия - на 250 тыс. б/с), а страны ОПЕК+ - на 113 тыс. б/с меньше (Малайзия - на 140 тыс. б/с меньше, Азербайджан - на 56 тыс. б/с меньше, Казахстан - на 110 тыс. б/с больше, Россия - на 30 тыс. б/с больше, исполнив сделку на 97%).

Согласно оценке техкомитета ОПЕК+, в ноябре коммерческие запасы стран ОЭСР составили 2,7 млрд баррелей, что на 221 млн баррелей. меньше, чем в 2015-2019 гг. (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ).

Как сообщалось, эксперты ОПЕК+ проанализировали три сценария развития рынка. По базовому сценарию мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,65 млн б/с, в 2022 году - на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с. При этом мировое предложение нефти вырастет на 7 млн б/с - до 102,2 млн б/с, из них 5,2 млн б/с придется на страны ОПЕК+ - до 49 млн б/с, другие страны, не входящие в ОПЕК, увеличат производство на 1,7 млн б/с - до 48 млн б/с. В результате профицит нефти по итогам года составит 1,4 млн б/с.

Профицит предложения будет наблюдаться уже в январе 2022 года в объеме 0,8 млн б/с, в феврале - 1,3 млн б/с, в марте - 2,1 млн б/с. При этом по базовому сценарию коммерческие запасы нефти стран ОЭСР на конец 2021 года будут на 212 млн барр. ниже уровня 2015-2019гг. и далее будут расти, но оставаться ниже уровня 2015-2019 гг. до декабря 2022 года, когда они на 24 млн барр. превысят референтный уровень.

В случае реализации низкого сценария, когда спрос на нефть вырастет лишь на 3,8 млн б/с - до 100,3 млн б/с, а страны не-ОПЕК, не участвующие в сделке ОПЕК+, нарастят производство лишь на 1,6 млн б/с - до 47,9 млн б/с, профицит по итогам 2022 года составит 1,8 млн б/с, а в январе - уже 2,1 млн б/с.

В таком случае коммерческие запасы уже в октябре 2022 года превысят уровень 2015-2019 годов и на конец года будут на 90 млн баррелей выше этого показателя.

По высокому сценарию спрос на нефть в 2022 году вырастет на 4,4 млн б/с - до 101,1 млн б/с, а предложение - на 7,1 млн б/с - до 102,3 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОПЕК и ОПЕК+, нарастят производство на 1,8 млн б/с - до 48,1 млн б/с. В таком случае профицит по итогам 2022 года составит 1,2 млн б/с, в январе он составит 0,7 млн б/с, а коммерческие запасы будут расти, но весь год оставаться ниже 2015-2019 годов, к концу года будут на 13 млн баррелей ниже.

ОПЕК+

Новости

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

"Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа

Миллер заявил, что в "Газпроме" ждут за 2021 год максимальную за его историю прибыль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });