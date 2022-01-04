Страны ОПЕК+ поделились планами по компенсации объемов недосокращенной добычи

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+, которые ранее не досократили производство, представили обновленный план компенсаций, следует из документа, с которым ознакомился "Интерфакс".

Так, наибольший "долг" сейчас числится за Ираком - почти 800 тыс. б/с недосокращенной добычи, из них страна планирует погасить 30 тыс. б/с в январе 2022 года, 50 тыс. б/с - в феврале, 100 тыс. б/с - в марте, 150 тыс. б/с - в апреле, 200 тыс. б/с - в мае и 250 тыс. б/с - в июне.

Казахстан, которому предстоит компенсировать чуть более 500 тыс. б/с, намерен досократить 100 тыс. б/с в мае и 400 тыс. б/с - в июне.

В то же время ОПЕК+ констатировал, что страны ОПЕК в ноябре добывали на 580 тыс. б/с меньше плана (Ангола произвела почти на 300 тыс. б/с меньше, Нигерия - на 250 тыс. б/с), а страны ОПЕК+ - на 113 тыс. б/с меньше (Малайзия - на 140 тыс. б/с меньше, Азербайджан - на 56 тыс. б/с меньше, Казахстан - на 110 тыс. б/с больше, Россия - на 30 тыс. б/с больше, исполнив сделку на 97%).

Согласно оценке техкомитета ОПЕК+, в ноябре коммерческие запасы стран ОЭСР составили 2,7 млрд баррелей, что на 221 млн баррелей. меньше, чем в 2015-2019 гг. (референтный уровень оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ).

Как сообщалось, эксперты ОПЕК+ проанализировали три сценария развития рынка. По базовому сценарию мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет на 5,65 млн б/с, в 2022 году - на 4,15 млн б/с - до 100,8 млн б/с. При этом мировое предложение нефти вырастет на 7 млн б/с - до 102,2 млн б/с, из них 5,2 млн б/с придется на страны ОПЕК+ - до 49 млн б/с, другие страны, не входящие в ОПЕК, увеличат производство на 1,7 млн б/с - до 48 млн б/с. В результате профицит нефти по итогам года составит 1,4 млн б/с.

Профицит предложения будет наблюдаться уже в январе 2022 года в объеме 0,8 млн б/с, в феврале - 1,3 млн б/с, в марте - 2,1 млн б/с. При этом по базовому сценарию коммерческие запасы нефти стран ОЭСР на конец 2021 года будут на 212 млн барр. ниже уровня 2015-2019гг. и далее будут расти, но оставаться ниже уровня 2015-2019 гг. до декабря 2022 года, когда они на 24 млн барр. превысят референтный уровень.

В случае реализации низкого сценария, когда спрос на нефть вырастет лишь на 3,8 млн б/с - до 100,3 млн б/с, а страны не-ОПЕК, не участвующие в сделке ОПЕК+, нарастят производство лишь на 1,6 млн б/с - до 47,9 млн б/с, профицит по итогам 2022 года составит 1,8 млн б/с, а в январе - уже 2,1 млн б/с.

В таком случае коммерческие запасы уже в октябре 2022 года превысят уровень 2015-2019 годов и на конец года будут на 90 млн баррелей выше этого показателя.

По высокому сценарию спрос на нефть в 2022 году вырастет на 4,4 млн б/с - до 101,1 млн б/с, а предложение - на 7,1 млн б/с - до 102,3 млн б/с, при этом страны, не входящие в ОПЕК и ОПЕК+, нарастят производство на 1,8 млн б/с - до 48,1 млн б/с. В таком случае профицит по итогам 2022 года составит 1,2 млн б/с, в январе он составит 0,7 млн б/с, а коммерческие запасы будут расти, но весь год оставаться ниже 2015-2019 годов, к концу года будут на 13 млн баррелей ниже.