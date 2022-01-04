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Золото дорожает после падения по итогам первой сессии 2022 года

Начало года традиционно является периодом активных покупок драгметаллов, пояснили эксперты

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Цена золота стабилизировалась во вторник после существенного снижения по итогам первой сессии 2022 года на фоне подъема рынков акций и доходностей US Treasuries.

Февральские фьючерсы на драгметалл подорожали на 0,2% в ходе торгов на Comex. В понедельник их стоимость упала на $28,5 (1,6%) - до $1800,1 за унцию, а в течение сессии опускалась до $1798,2.

Цена золота выросла на 2,9% в декабре и на 4% в четвертом квартале 2021 года, свидетельствуют данные FactSet. Однако по итогам всего прошлого года драгметалл подешевел на 3,6%, показав наихудшую динамику с 2015 года.

"Рынок пытается бороться с негативным настроем трейдеров, обусловившим его падение на 3,6% в прошлом году, - отмечается в обзоре аналитиков Zaner. - К несчастью для "быков", доходности US Treasuries остаются высокими, и это ставит под угрозу длинные позиции по золоту перед намеченной на пятницу публикацией декабрьских данных о безработице в США".

"Ожидается, что число рабочих мест в Штатах в прошлом месяце увеличилось более чем на 400 тыс., что почти вдвое больше ноябрьского прироста", - цитирует обзор Zaner Market Watch.

Начало года традиционно является периодом активных покупок драгметаллов, и эксперты ожидают, что в скором времени спрос на золото начнет расти.

"Декабрь и январь обычно являются довольно сильными месяцами для золота, за последние 10 лет подорожание драгметалла по итогам января было отмечено 8 раз", - отмечает главный инвестиционный аналитик XM Мариос Хаджикириакос.

Мартовские фьючерсы на серебро во вторник подорожали на 0,24%, до $22,865 за унцию после снижения на 2,3% в понедельник. Серебро подорожало на 2,4% в декабре и на 5,9% в четвертом квартале, однако по итогам года подешевело на 11,5%, максимальными темпами с 2014 года.

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