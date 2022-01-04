Объем ипотечного кредитования в США в 2021 году достиг рекордного уровня

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Американские ипотечные кредиторы выдали займы общим объемом $1,61 трлн в 2021 году, что является рекордным показателем, согласно данным Mortgage Bankers Association.

Для сравнения, в 2020 году объем ипотечных кредитов составил $1,48 трлн, а предыдущий рекорд - $1,51 трлн - был установлен в 2005 году.

Бум ипотечных кредитов вызван активностью на жилищном рынке и связанным с этим ростом цен за прошедший год. Подъему цен продолжили способствовать факторы, подстегнувшие американцев брать кредиты в начале пандемии, а именно низкие процентные ставки и желание переехать в более просторное жилье. Кроме того, многие жители США увеличили объем накоплений в период пандемии, что стало дополнительным стимулом брать кредиты, пишет The Wall Street Journal.

Темпы роста цен на недвижимость замедлились в последние месяцы, однако остаются вблизи рекордных уровней. За 12-месячный период, завершившийся в октябре 2021 года, они увеличились на 19,1%. Продажи уже построенных домов в США в минувшем году, как ожидается, достигли максимума с 2006 года.

"Покупка жилья - это действительно показатель уверенности в работе, финансовом состоянии и семейном положении", - говорит главный экономист Mortgage Bankers Association. Майк Фратантони.

Рост объемов ипотечного кредитования частично компенсировал снижение объема рефинансирования, который сократился примерно до $2,3 трлн в 2021 году с $2,6 трлн годом ранее.