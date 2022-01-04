Оборот торгов Мосбиржи на всех рынках вырос за год до 1 квадриллиона рублей

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Cовокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил 1,01 квадриллиона рублей, говорится в сообщении площадки.

Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул эту психологическую отметку.

Рекордные объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций - 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке - 158 трлн рублей (рост на 21,7%) и денежном рынке - 474 трлн рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) - 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза) и рынке драгоценных металлов - 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза).

В частности, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 25,5%, до 30 трлн рублей, что является рекордным показателем за всю историю биржевых торгов в РФ. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился на 41% и составил 18,6 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 21,7% и достиг 158 трлн рублей. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 2 млрд контрактов, опционными контрактами - 54 млн контрактов. Объем открытых позиций на срочном рынке на конец года увеличился на 41,5% и составил 793,3 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке сократился на 6%, до 319,8 трлн рублей. На торги инструментами спот пришлось 95,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды - 224,6 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 11,1% и составил 474 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций РЕПО с центральным контрагентом вырос на 11,1%, до рекордных 271 трлн рублей, объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 11,6%, до 83,8 трлн рублей, что является максимальным значением за всю историю.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в четыре раза, до рекордных 209,2 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 206,8 млрд рублей (48,5 т), серебром - 2,4 млрд рублей (40,2 т).