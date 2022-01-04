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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Украина увеличила экспорт зерновых почти на треть за 2021 год

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Украина в 2021 году экспортировала зерновых культур на $12,35 млрд, что на 31,1% больше показателей за 2020 год, в том числе кукурузы было экспортировано на $5,89 млрд, пшеницы - на $5,07 млрд, ячменя - на $1,28 млрд.

Согласно обобщенной статистике, обнародованной на сайте Государственной таможенной службы (ГТС), в прошлом году пиковыми месяцами по экспорту зерновых культур стали ноябрь - $1,68 млрд, декабрь - $1,61 млрд и сентябрь - $1,35 млрд.

Меньше всего зерновых из Украины было вывезено в январе - на $0,56 млрд, июле - $0,63 млрд и феврале - $0,76 млрд.

В свою очередь, в 2021 году Украина сократила импорт зерновых в валютном выражении на 7,1% - до $170 млн, из которых на кукурузу пришлось $89,8 млн, на рис - $42,7 млн, на гречиху и просо - $14,6 млн, на ячмень - $10,0 млн.

Таким образом, за минувший год валютная выручка Украины от торговли зерновыми культурами составила $12,18 млрд, что на 31,8% больше показателей 2020 года.

Торговля зерновыми культурами в 2021 году стала для Украины вторым по объемам экспорта направлением после торговли черными металлами, которых суммарно было продано за границу на $13,96 млрд.

Украина

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