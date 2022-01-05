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Toyota впервые стала лидером американского авторынка по итогам года

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Toyota Motor Corp. в 2021 году впервые в истории заняла первое место по продажам автомобилей в США, обогнав своего главного конкурента General Motors Co.

Toyota увеличила продажи в Соединенных Штатах примерно на 10% относительно 2020 года, до 2,3 млн машин. Тем временем продажи GM упали почти на 13% и составили 2,2 млн автомобилей.

GM оставалась лидером американского авторынка с 1931 года, согласно данным Automotive News.

Успеху Toyota во многом способствовало решение заранее запастись микрочипами для автомобильной электроники перед началом их дефицита, поскольку японская компания раньше других сделала ставку на восстановление спроса на автомобили в США, пишет The Wall Street Journal.

Между тем руководство Toyota не рассчитывает удержать лидерство на американском рынке.

"Хочу прояснить ситуацию: это не было нашей целью, и мы не считаем, что такая ситуация сохранится в долгосрочной перспективе", - сказал старший вице-президент Toyota в Северной Америке Джек Холлис.

Общие продажи автомобилей в США в 2021 году составили почти 15 млн машин, согласно прогнозу исследовательской компании J.D. Power. Это чуть больше, чем в 2020 году, но существенно меньше, чем фиксировавшиеся на протяжении пяти лет до этого 17 млн проданных автомобилей за год.

Toyota США General Motors

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