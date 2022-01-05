Крупнейшее подразделение застройщика Evergrande хочет отложить выплаты по облигациям

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Крупнейшее подразделение китайского застройщика China Evergrande Group - Hengda Real Estate Group Co. Ltd. - проведет встречу с рядом держателей облигаций в период с 7 по 10 января, чтобы получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях бумагам стоимостью более 4,5 млрд юаней ($708,1 млн).

Hengda сообщила в заявлении для Шэньчжэньской фондовой биржи, что хочет отложить некоторые выплаты по трехлетним облигациям, выпущенным в 2020 году. Срок погашения этих бондов наступает в январе 2023 года, размер купона составляет 6,98%.

Hengda хочет добиться переноса срока выплат, который наступает в субботу, 8 января, на июль, а также отложить срок реализации опциона, который позволит держателям бондов продать бумаги в ближайшие выходные. Подразделение попросит держателей облигаций согласиться с тем, что эти корректировки сроков не являются сигналом о дефолте.

Торги облигациями Hengda будут приостановлены в четверг в преддверии встречи с держателями бумаг.

Акции Evergrande в ходе торгов в Гонконге в среду дешевеют на 1,2%.