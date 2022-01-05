Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Крупнейшее подразделение застройщика Evergrande хочет отложить выплаты по облигациям

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Крупнейшее подразделение китайского застройщика China Evergrande Group - Hengda Real Estate Group Co. Ltd. - проведет встречу с рядом держателей облигаций в период с 7 по 10 января, чтобы получить разрешение на отсрочку выплат по номинированным в юанях бумагам стоимостью более 4,5 млрд юаней ($708,1 млн).

Hengda сообщила в заявлении для Шэньчжэньской фондовой биржи, что хочет отложить некоторые выплаты по трехлетним облигациям, выпущенным в 2020 году. Срок погашения этих бондов наступает в январе 2023 года, размер купона составляет 6,98%.

Hengda хочет добиться переноса срока выплат, который наступает в субботу, 8 января, на июль, а также отложить срок реализации опциона, который позволит держателям бондов продать бумаги в ближайшие выходные. Подразделение попросит держателей облигаций согласиться с тем, что эти корректировки сроков не являются сигналом о дефолте.

Торги облигациями Hengda будут приостановлены в четверг в преддверии встречи с держателями бумаг.

Акции Evergrande в ходе торгов в Гонконге в среду дешевеют на 1,2%.

China Evergrande

Новости по теме

Новости

Цены на газ в Европе снова превысили $1000 за тысячу кубометров

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

"Газпром" скорректировал цену на газ для Греции

Фондовые индексы США завершили первую сессию 2022 года рекордным ростом

Техкомитет ОПЕК+ не нашел оснований для пересмотра плана по нефтедобыче

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

ЕК получила жалобу "Нафтогаза" на доминирующее положение "Газпрома" на рынке ЕС

Рынок акций РФ начал год с бодрого роста

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Tesla в IV квартале поставила новый рекорд по поставкам электрокаров

Нефть Brent подорожала до $78,32 за баррель

"Газпром" в 2021 году экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа

Миллер заявил, что в "Газпроме" ждут за 2021 год максимальную за его историю прибыль

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });