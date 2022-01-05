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Sony создаст подразделение в сфере электромобилей

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Японская Sony Corp. анонсировала создание нового подразделения, которое будет заниматься разработкой технологий для электромобилей, в ходе крупнейшей международной выставки потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES-2022.

Ожидается, что новое подразделение, получившее название Sony Mobility, начнет работу весной 2022 года.

Кроме того, компания представила прототип второго электромобиля - им стал семиместный внедорожник VISION-S 02. В прошлом году, также на выставке CES, Sony показала свой первый концепт-кар - седан на электроприводе VISION-S 01.

Пока не ясно, будет ли Sony начинать массовое производство своих автомобилей, пишет MarketWatch. При этом глава компании Кэнъитиро Ёсида сказал, что японский производитель электроники "рассматривает возможность коммерческого запуска электромобилей Sony".

Акции Sony в среду подскочили в цене на 3,7% на бирже в Токио.

Sony Япония

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