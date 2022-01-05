Рынок акций РФ в среду упал на фоне протестов в соседнем Казахстане

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Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз под давлением фиксации прибыли игроками после роста начала года, а также на фоне геополитической напряженности из-за протестов в соседнем Казахстане, при этом была проигнорирована подорожавшая нефть (Brent превысила $81 за баррель); индексы МосБиржи и РТС растеряли весь рост с начала года. Выросли акции "Русала" вслед за ценами на алюминий, достигшими $2925 за тонну (+3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3815,05 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1586,2 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 75,77 рубля (+0,41 рубля).

Подешевели расписки OZON (-3,9%), TCS Group (-3,8%), акции "АЛРОСА" (-3,5%), Московской биржи (-2,6%), Сбербанка (-2,4% и -2,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Газпрома" (-2,1%), "Татнефти" (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%), АФК "Система" (-1,9%), "Роснефти" (-1,8%), ВТБ (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), "Яндекса" (-1,4%), Polymetal (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,8%), "ММК" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -1,1% "префы"), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).

Подорожали акции UC Rusal (+3,5%), "Норникеля" (+0,9%).

США не намерены в ходе встречи с представителями России в Женеве обсуждать вопросы, касающиеся НАТО и Европы, без их участия, заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга. "Диалог по стратегической стабильности будет узко сфокусирован на вопросах стратегической стабильности", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, 9-10 января консультации по гарантиям безопасности пройдут в Женеве, 12 января состоится Совет Россия-НАТО в Брюсселе, а 13 января начнутся дискуссии по линии ОБСЕ в Вене.

Протесты в Казахстане

Тем временем, в Казахстане второй день продолжаются протесты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в результате беспорядков есть жертвы и раненые. Вечером в среду пресс-служба аэропорта Алма-Аты сообщила о захвате терминала протестующими. Перебои наблюдаются в авиасообщении между Москвой и Алма-Атой.

Как отмечают аналитики ФГ "Финам", в среду настроения на мировых фондовых площадках смешанные. Падение индекса деловой активности в промышленном секторе США, а также усиление давления властей Китая на деятельность технологических компаний несколько снизило оптимистичный настрой инвесторов. Однако в США вышли неплохие данные по рынку труда за декабрь, что отчасти компенсировало пессимизм.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ скорректировался вниз, несмотря на позитивный внешнерыночный фон и растущие цены на сырье. Нервозность в преддверии саммита РФ и США, а также сообщения о беспорядках в соседнем Казахстане оказали давление на рублевые активы. Индекс PMI в секторе услуг еврозоны за декабрь вышел чуть хуже прогнозов, число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в декабре выросло в два раза сильнее прогнозов.

В четверг мировые рынки могут отреагировать на данные из публикации протоколов FOMC, которые прольют свет на детали дальнейших изменений ДКП. Для отечественных активов чувствительными могут остаться новости о ситуации в Казахстане, а также сигналы в рамках предстоящих переговоров РФ и США. Из статистики интерес будут представлять ноябрьские данные по объему производственных заказов в Германии и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

Индекс МосБиржи 6 января будет формироваться в пределах 3800-3900 пунктов, считает Бахтин.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), однако растет Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,8%) и нет единого вектора в США (Dow подрос на 0,3%, S&P 500 и Nasdaq теряют 0,1-0,9%).

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в декабре 2021 года опустился до минимального значения с марта - 53,3 пункта с 55,4 пункта в ноябре, согласно окончательным данным исследовательской организации Markit Economics. Предварительные данные указывали на снижение до 53,4 пункта.

Показатель активности в сфере услуг еврозоны в декабре уменьшился до 53,1 пункта с ноябрьских 55,9 пункта, обновив минимум с апреля. PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока опустился до 58 с 58,4 пункта, достигнув самого низкого значения с февраля.

В США в среду вышли сильные статданные по рынку труда. Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) в декабре увеличилась на 807 тыс. мест при прогнозах роста на 400-410 тыс.

Инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), надеясь на новые сигналы относительно планов ЦБ по сворачиванию стимулов.

Цены на нефть

Нефть в среду вернулась к росту после локальной коррекции, на рынке преобладает оптимизм на фоне решения ОПЕК+ сохранить план по увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в среду составила $81,26 за баррель (+1,6% и +1,3% во вторник), февральская цена WTI - $78,26 за баррель (+1,7% и +1,2% накануне).

По итогам январской встречи министры ОПЕК+ приняли решение придерживаться принятого ранее плана увеличения добычи в феврале, несмотря на прогнозы профицита на рынке и распространение коронавируса нового штамма "омикрон". Следующее заседание ОПЕК+ намечено на 2 февраля.

Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил во вторник вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".

По данным Минэнерго США, запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,14 млн баррелей при прогнозах снижения на 3,65-4,4 млн баррелей.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже в среду подешевели акции "Трубной металлургической компании" (-6,1%), расписки HeadHunter (-5,2%), "О'Кей" (-3,7%), VK (-3%), акции Petropavlovsk (-2,5%).

Просели после отсечки дивидендов на бирже акции "Сегежа Групп" (-1,6%, до 10,91 рубля; дивиденды за 9 месяцев - 0,42 рубля на акцию).

Лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (+7,3%), ПАО "Лензолото" (+6,8% и +2,8% "префы"), расписки "Эталона" (+6,6%), бумаги ПАО "Диод" (+3,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+3,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 64,58 млрд рублей (из них 15,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,49 млрд рублей на акции "Норникеля").