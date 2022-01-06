Рынок акций РФ открылся падением индекса МосБиржи на 3,2%

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим снижением цен blue chips на фоне возросшей геополитической напряженности из-за политического кризиса в Казахстане, а также упавших внешних площадок и нефти (Brent откатилась ниже $80 за баррель) после новостей от Федрезерва США; индекс МосБиржи за минуту торгов упал на 3,2% во главе с бумагами Сбербанка.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3694,79 пункта (-3,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" упали в пределах 4,9%.

Доллар вырос до 76,93 рубля (+0,13 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-4,9% и -2,9% "префы"), "Татнефти" (-4,7%), АФК "Система" (-4,4%), "Интер РАО" (-4,3%), UC Rusal (-4,3%), "Газпрома" (-4%), "Сургутнефтегаза" (-3,5% и -0,9% "префы"), ВТБ (-3,5%), расписки OZON (-3,3%), бумаги "Магнита" (-3,2%), расписки TCS Group (-3,1%), акции "ЛУКОЙЛа" (-3%), "ММК" (-3%), "Роснефти" (-2,8%), Polymetal (-2,8%), "МТС" (-2,7%), "РусГидро" (-2,7%), "Аэрофлота" (-2,6%), "Московской биржи" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,5%), "Яндекса" (-2,5%), "Северстали" (-2,2%), ПАО "Полюс" (-2,2%), "Норникеля" (-2%), "НЛМК" (-1,8%).

Режим чрезвычайного положения введен на две недели на всей территории Казахстана, сообщил в среду государственный телеканал "Хабар 24". По данным телеканала, ограничения будут действовать до 19 января на территории всей страны.

Работа всех банков в Казахстане приостановлена, заявил в четверг официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране, сообщила пресс-служба ОДКБ. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут в основном обеспечивать безопасность объектов инфраструктуры, заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. "Миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане столько, сколько сочтет президент Казахстана нужным", - сказал Калашников "Интерфаксу" в четверг.

Как отмечает директор департамента управления активами УК "Ингосстрах-Инвестиции" Артем Майоров, протестные выступления в Казахстане привели к попытке госпереворота и беспорядкам в стране, за чем может последовать сокращение производства и поставок сырьевых товаров. Казахстан наиболее заметен на рынке урана, его добыча в стране составляет 42% от мировой добычи (первое место в мире), а также в добыче сырой нефти (1,8 млн б/с в 2019 году - почти 2% мировой добычи).

Из-за беспорядков цена на нефть накануне локально взлетела выше $81 за баррель Brent - видимо, участники рынка, ожидавшие налаживания поставок нефти в 1-м квартале после окончания периода дефицита на рынке, стали создавать запасы из-за неопределенности с поставками нефти из Казахстана в ближайшее время.

На российском рынке ситуация также отражается негативно: курс доллара к рублю превысил 76 руб./$1, несмотря на то, что высокая нефть снизила справедливый курс доллара ниже 72 руб./$1, считает эксперт.

Индексы в США накануне упали на 1,1-3,3% после публикации протокола декабрьского заседания Федрезерва США, показавшего "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Акции технологических компаний, наиболее чувствительные к подъему ставок, выступили локомотивом отката, обвалившего Nasdaq (-3,3%).

В центре внимания инвесторов на этой неделе также данные по рынку труда США. В четверг будет обнародован еженедельный отчет о количестве новых заявок на пособие по безработице, а в пятницу - декабрьские данные о числе рабочих мест и уровне безработицы.

Опубликованный в среду отчет отраслевой организации ADP показал максимальный за 7 месяцев рост числа рабочих мест в частном секторе США в декабре - 807 тысяч. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 400 тысяч. В ноябре показатель увеличился на 505 тысяч.

Следом за США снижается в четверг фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,6%, китайский Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,4%).

Нефтяной рынок в четверг также снижается, цена Brent откатилась более чем на $1,6 относительно уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 7:02 МСК в четверг составила $79,64 за баррель (-1,4% и +1% накануне), февральская цена WTI - $76,76 за баррель (-1,4% и -1,1% в среду).

Накануне Brent поднималась до $81,5 на статистике Минэнерго США, показавшей снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2,14 млн баррелей (эксперты ожидали сокращения на 3,65-4,4 млн баррелей).