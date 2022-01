Фондовые индексы стран АТР снизились вслед за рынком акций США

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в ходе торгов в четверг на фоне падения накануне американского фондового рынка после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорится в протоколе заседания от 14-15 декабря.

Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск опустился на 2,55%.

Бумаги автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 0,5%, Honda Motor Co. Ltd. - теряют 0,2%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing опускаются на 4,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 мск снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в Китае в декабре составил 53,1 пункта, в то время как в ноябре он был на уровне 52,1 пункта.

Бумаги интернет-компании Tencent Holdings Ltd. на Гонконгской бирже дорожают на 0,5%, Meituan - на 1%.

Акции производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. опускаются на 0,5%. Цена бумаг автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. и BYD Co. Ltd. увеличивается на 1,4% и уменьшается на 1,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 мск снизился на 0,9%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - выросла на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 2,7%.

Бумаги крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. подорожали на 0,1% и 0,7% соответственно.