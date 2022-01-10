"Газпром экспорт" так и не возобновил продажи газа на своей электронной площадке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с началом 2022 года по-прежнему не возобновляет продажи газа, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на ЭТП отмечена 13 октября.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд кубометров газа (после 27,521 млрд куб. м в 2020 году).

Активность торгов сократилась с сентября после решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что задерживает запуск газовой магистрали.