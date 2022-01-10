"Дочка" РЖД продала свою долю в ТГК-14

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Дочерняя компания ОАО "РЖД – ООО "Энергопромсбыт" (Москва) вышла из состава акционеров ПАО "Территориальная генерирующая компания N14".

По сообщению ТГК-14, "Энергопромсбыт" продал свою долю в 39,8058% владивостокскому АО "Дальневосточная управляющая компания".

Сумма сделки не раскрывается.

В декабре РЖД сообщали, что продолжают структурировать сделку по продаже своей доли в ТГК-14. "По ТГК-14, там несколько акционеров. Сложностей никаких нет, это просто вопрос времени", - говорил журналистам первый замглавы РЖД Вадим Михайлов.

ПАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ, два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3 тыс. 120,77 Гкал.ч.