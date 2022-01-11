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Рубль во вторник утром слегка укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро чуть слабеют на старте торгов "Московской биржи" во вторник, рубль незначительно укрепляется к бивалютной корзине вслед за ростом нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,94 - 75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,95 руб./$1 (-5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 84,9475 руб./EUR1 (-3,25 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,21 коп. к уровню закрытия 10 января, до 79,45 рубля.

Доллар при этом оказался на 18,15 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 18,4 коп. ниже официального курса.

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