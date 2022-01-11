Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 1,1% благодаря растущей нефти

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен большинства blue chips, отыгрывая как рост нефтяных цен выше $81 за баррель сорта Brent, так и локальный отскок американских фондовых индексов, произошедший вечером накануне; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 1,1%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3779,61 пункта (+1,09%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,4%.

Подорожали акции "Яндекса" (+3,4%), АФК "Система" (+2,4%), расписки OZON (+2%) и TCS Group Holding (+1,5%), ценные бумаги "Московской биржи" (+1,9%), ВТБ (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), Сбербанка (+1,4%, "префы" прибавили в цене 1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "АЛРОСА" (+1,2%), Polymetal (+1,2%), "Газпрома" (+1%), "МТС" (+1%), "Полюса" (+1%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8%, "префы" выросли на 0,4%), "Магнита" (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "Татнефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-0,8%), "Русала" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов составил 74,95 руб./$1 (-0,05 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренный рост российских акций в начале торгов 11 января связан как с благоприятной ситуацией на мировых нефтяных площадках, так и локальным отскоком американских фондовых индексов, произошедшим вечером в понедельник. При этом эксперты "Интерфакс-ЦЭА" не исключают, что в ходе дальнейших торгов во вторник инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам на фоне в целом нестабильной ситуации на мировых рынках капитала.

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite, в понедельник падавший на 2,72%, или более чем на 400 пунктов, завершил торги в плюсе и продемонстрировал рекордное восстановление в течение одной сессии почти за два года. На прошлой неделе индекс упал на максимальные с февраля 2021 года 4,5%. По ходу сессии в понедельник индекс опускался ниже 200-дневной скользящей средней, но сумел избежать первого за 20 месяцев закрытия ниже этой важной отметки. Кроме того, Nasdaq вплотную приближался к коррекции, то есть к снижению на 10% с последнего пика.

Такая негативная динамика в ходе торгов была вызвана ожиданиями резкого ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва. Перспектива роста ставок повысила доходность американских гособлигаций и негативно сказалась на акциях, особенно на бумагах технологических компаний, составляющих основную долю в расчете Nasdaq. Однако затем ИТ-гиганты начали отыгрывать снижение, и акции Apple, Microsoft и Nvidia сумели выйти в небольшой плюс.

Индексы S&P 500 и Dow Jones 10 января закрылись в "красной зоне", но также существенно отыграли потери и отошли от сессионных минимумов.

Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку четыре раза в этом году и начать сокращение объема активов на балансе уже в июле, полагают эксперты Goldman Sachs. Быстрый прогресс в восстановлении рынка труда США и "ястребиные" сигналы, которые можно было увидеть в протоколе декабрьского заседания ФРС, позволяют предположить, что нормализация денежно-кредитной политики американским ЦБ будет происходить быстрее, чем ожидалось, полагают аналитики Goldman Sachs.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник утром демонстрируют в основном негативную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 0,79%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, китайский CSI 300 - на 0,29%; и лишь гонконгский Hang Seng растет на 0,42%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет всего 0,03% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятных нейтральных настроениях на фондовом рынке США 11 января.

В свою очередь цены на нефть в ходе утренних торгов во вторник продолжают умеренно повышаться. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,28 за баррель, что на 0,51% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $78,76 за баррель, прибавив 0,68% по отношению к закрытию 10 января.