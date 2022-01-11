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Предправления "СОГАЗа" и глава юрдирекции "Газпром-медиа" вошли в совет директоров VK

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Председатель правления АО "СОГАЗ" Антон Устинов и директор юридической дирекции АО "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чудаков вошли в совет директоров VK, говорится в сообщении интернет-компании.

Они были номинированы в совет директоров VK от "МФ Технологии" (МФТ), которая владеет 4,8% экономической и 57,3% голосующей доли в VK.

Устинов и Чудаков сменили в совете директоров первого заместителя гендиректора VK Владимира Габриеляна и со-CEO "AliExpress Россия" Дмитрия Сергеева, уточняется в сообщении.

В декабре 2021 года стало известно, что "СОГАЗ" купил косвенную долю в VK (бывшая Mail.ru Group) у "Мегафона", принадлежащего группе USM Алишера Усманова и его партнеров.

VK Антон Устинов Дмитрий Чудаков

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