Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году, обойдя Катар, согласно данным Kpler, исследующей рынок.

Объем экспорта австралийского СПГ в прошлом году составил 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году.

Катар занял второе место, экспортировав 77,83 млн тонн по сравнению с 77,88 млн тонн в предыдущем году.

США закрепились на третьем месте по итогам третьего года подряд. В 2019 году Штаты обошли Малайзию. Объем экспорта американского СПГ в 2021 году увеличился почти вдвое, до 70,43 млн тонн с 47,35 млн тонн в предыдущем году.

Всего тройка лидеров поставила 60% от общего объема экспорта СПГ в мире в 2021 году, оцениваемого в 382,7 млн тонн. В 2020 году общий объем экспорта СПГ составил 362,96 млн тонн.

Совокупный объем экспорта СПГ Австралии, Катара и США (228,5 млн тонн) оказался на 12,6% больше показателя предыдущего года – 202,85 млн тонн.

На долю стран Азии пришлось большего всего поставок СПГ тройки лидеров – 173,39 млн тонн, или 76% от общего объема. Следующим крупным импортером стала Европа – 40,91 млн тонн (18%). За ней идет Южная Америка, на которую пришлось 13,98 млн тонн (примерно 6%).

Почти весь объем экспорта СПГ Австралии пришелся на страны Азии, за исключением поставки 30 тыс. тонн в Испанию. Больше всего австралийский газ импортировали Китай (31,86 млн тонн) и Япония (27,39 млн тонн).

Между тем Катар в основном осуществлял поставки в Азию (59,12 млн тонн) и Европу (16,81 млн тонн), при этом нарастив экспорт в Латинскую Америку почти втрое, до 1,67 млн тонн.

Поставки СПГ США в Азию составили 34,06 млн тонн (рост на 47,6% по сравнению с предыдущим годом), в Европу - 24,07 млн тонн (на 32% больше) и в Латинскую Америку - 12,4 млн тонн (почти вдвое больше 2020 года).