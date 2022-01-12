Цена Brent стабилизировалась у $83,67 за баррель

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабильны в среду после максимального с начала 2022 года скачка по итогам предыдущей сессии.

Поддержку рынку оказало общее увеличение аппетита к риску на фоне заявлений председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что регулятор сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста.

Кроме того, данные Американского института нефти, опубликованные во вторник, показали снижение резервов нефти в США по итогам седьмой недели подряд. По этим данным, запасы в Штатах на прошлой неделе сократились на 1,077 млн баррелей после падения на 6,432 млн баррелей неделей ранее.

К 8:20 по московскому времени, мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,06%), до $83,67 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $2,85 (3,5%), до $83,72 за баррель, максимума с 9 ноября.

Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,06 (0,07%), до $81,28 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $2,99 (3,8%), до $81,22 за баррель, самого высокого значения с 11 ноября.

Минэнерго опубликует доклад о запасах в США позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение резервов нефти в стране за неделю, завершившуюся 7 января, на 1,6 млн баррелей. Они также ожидают увеличения запасов бензина на 3 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Планы ФРС повысить ставки не приведут к резкому замедлению темпов роста экономики и восстановления рабочих мест, заявил Джером Пауэлл во вторник в ходе слушаний в банковском комитете Сената. При этом высокая инфляция и сильный рынок труда говорят о том, что экономика более не нуждается в сверхмягкой денежно-кредитной политике, действовавшей во время вызванного пандемией кризиса, сказал он.