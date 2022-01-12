Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:18Заразились
на 12.01В России 10 702 150+17 946В мире 313 498 180+2 903 286

Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спотовые цены на железную руду достигли трехмесячного максимума в среду после выхода данных о более резком, чем ожидалось, замедлении темпов роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае.

Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в среду поднимались до $126 за тонну, что является самым высоким уровнем с середины октября.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление инфляции до 1,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в декабре выросли на 10,3% относительно декабря 2020 года, минимальными темпами с августа. В ноябре рост составлял 12,9%. Эксперты ожидали подъема индекса PPI в декабре на 11,1%.

Замедление инфляции усилило ожидания, что ЦБ Китая увеличит стимулы в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономику. Кроме того, рынок надеется на ослабление ограничений на производство стали после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце. Власти КНР ввели ограничения на выпуск стали, стремясь улучшить качество воздуха к Олимпиаде.

Китай

Новости

Brent поднялась выше $84 за баррель впервые за два месяца

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Молдовагаз" попросит "Газпром" об отсрочке авансового платежа за газ в январе

"Яндекс" подключился к разбирательству ФАС с Apple

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Американский фондовый рынок завершил торги во вторник уверенным ростом

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Минэнерго США спрогнозировало рост коммерческих запасов нефти в мире в 2022 и 2023 годах

Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Цена Brent превысила $83 за баррель впервые с ноября

Всемирный банк ухудшил прогноз роста мирового ВВП в 2022 году

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"

Трафик онлайн-кинотеатров могут исключить из требований "пакета Яровой"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });