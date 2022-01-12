Желруда подорожала до пика с октября на данных о замедлении инфляции в Китае

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Спотовые цены на железную руду достигли трехмесячного максимума в среду после выхода данных о более резком, чем ожидалось, замедлении темпов роста потребительских цен, а также цен производителей в Китае.

Котировки контрактов на руду с содержанием железа 63,5% с поставкой в китайский порт Тяньцзинь в среду поднимались до $126 за тонну, что является самым высоким уровнем с середины октября.

Как стало известно в среду, потребительские цены (индекс CPI) в КНР в прошлом месяце увеличились на 1,5% в годовом выражении после роста на 2,3% в ноябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление инфляции до 1,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в декабре выросли на 10,3% относительно декабря 2020 года, минимальными темпами с августа. В ноябре рост составлял 12,9%. Эксперты ожидали подъема индекса PPI в декабре на 11,1%.

Замедление инфляции усилило ожидания, что ЦБ Китая увеличит стимулы в ближайшие месяцы, чтобы поддержать экономику. Кроме того, рынок надеется на ослабление ограничений на производство стали после завершения зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце. Власти КНР ввели ограничения на выпуск стали, стремясь улучшить качество воздуха к Олимпиаде.