Производство автомобилей в РФ в 2021 году выросло на 10%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Производство автотранспортных средств (легковые автомобили, LCV и грузовики) в РФ по итогам 2021 года, по предварительным данным, выросло на 10% и превысило 1,5 млн шт., в том числе выпуск легковых автомобилей увеличился на 8%, сообщил Минпромторг РФ со ссылкой на данные АО "Электронный паспорт".

"По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн шт., что на 10% больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%", - приводит министерство слова главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Производство легковых автомобилей в 2021 году составило 1,34 млн против 1,243 млн годом ранее, уточнили в Минпромторге.

Продажи новых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год, по словам министра, составили 1,8 млн шт, что более чем на 6% превышает результаты 2020 года.

Динамика производства и продаж в автопроме оказалась выше заявленных министерством прогнозов. В конце прошлого года Мантуров ожидал роста объемов выпуска автомобилей в РФ в 2021 году на 7%. "Невзирая на глобальный дефицит полупроводников, увеличение производства в автопроме по году составит порядка 7%", - заявлял министр в декабре. Относительно роста объемов продаж глава Минпромторга в середине ноября приводил оценки на уровне 5-6% в годовом выражении.

Основной объем производства в автопроме в штуках приходится на легковые автомобили. По данным Росстата, за 11 месяцев в РФ было произведено 1,238 млн легковых машин, что на 9,3% превысило аналогичный показатель прошлого года. Также за этот период в РФ было выпущено 165 тыс. грузовиков (+32,8% к январю-ноябрю 2020 г.), 12,7 тыс. автобусов большого класса (рост на 6,3%)