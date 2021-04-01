Россия ввела единую минимальную цену на сигареты

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - РФ с 1 апреля вводит единую минимальную цену (ЕМЦ) на сигареты, которую будет рассчитывать Минсельхоз.

С 1 апреля по 31 декабря 2021 года Минсельхоз предложил установить минимальную цену на уровне 108 рублей за пачку.

Ранее минимальные розничные цены на сигареты устанавливались на уровне 75% от максимальных розничных цен.

ЕМЦ рассчитывается основе ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4. Табачная продукция, произведенная или ввезенная в РФ до 1 апреля, может продаваться ниже единой минимальной цены до 1 июля 2021 года.