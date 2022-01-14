Рубль подешевел к доллару и евро на усилении геополитического негатива

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро быстро дорожают на "Московской бирже" в пятницу днем, развернувшись вверх после снижения в утренние часы торгов на спаде оптимизма инвесторов относительно результативности переговоров по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

К 15:00 доллар дорожал на 57,25 копейки, до 76,83 рубля евро дорожал на 69,75 копейки, до 87,98 рубля, а незадолго до этого курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 60,9 копейки - до 81,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 МСК) Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1982 рубля, до 75,7668 рубля за долллар, и увеличил курс евро на 1,4338 рубля, до 86,8894 рубля за евро.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро после непродолжительной повышательной коррекции в утренние часы и падает к обеим валютам. Участники рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД Сергея Лаврова, который, в частности, подчеркнул, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии.