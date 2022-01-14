Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Рубль подешевел к доллару и евро на усилении геополитического негатива

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро быстро дорожают на "Московской бирже" в пятницу днем, развернувшись вверх после снижения в утренние часы торгов на спаде оптимизма инвесторов относительно результативности переговоров по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

К 15:00 доллар дорожал на 57,25 копейки, до 76,83 рубля евро дорожал на 69,75 копейки, до 87,98 рубля, а незадолго до этого курс евро превысил отметку 88 рублей впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) увеличилась на 60,9 копейки - до 81,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 МСК) Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1982 рубля, до 75,7668 рубля за долллар, и увеличил курс евро на 1,4338 рубля, до 86,8894 рубля за евро.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро после непродолжительной повышательной коррекции в утренние часы и падает к обеим валютам. Участники рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД Сергея Лаврова, который, в частности, подчеркнул, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии.

Московская биржа Банк России Сергей Лавров МИД США НАТО

Новости по теме

Новости

Евро поднялся выше 88 руб. впервые с 20 июля 2021 года

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Набиуллина сочла, что энергопереход станет шоком предложения

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Российско-китайский товарооборот в 2021 году вышел на рекордный уровень

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Уровень запасов газа в хранилищах Европы упал ниже 50%

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года

"Мираторг" не видит окупаемости проектов и не исключает снижения инвестиций

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение

Авторынок вступает в новый год со старыми проблемами. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });