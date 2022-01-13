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Минтуризма Крыма сообщило об отказе ряда отелей работать с Booking

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Отели Крыма стали отказываться от сотрудничества с международным сервисом бронирования Booking или максимально его ограничивать из-за введенных против Крыма санкций, сообщило региональное Министерство курортов и туризма.

В начале 2022 года, как сообщалось, Booking разослал некоторым отельерам Крыма уведомления о дополнительных ограничениях.

"Получали (от Booking - ИФ) уклончивый ответ о своих действиях в соответствии с санкциями, введенными по отношению к Республике Крым. При этом работа продолжалась, поскольку очевидно, что экономически для компании она целесообразна. Отели Крыма получали подобные сигналы в неофициальном порядке и раньше", - отметили в министерстве.

В связи с этим ведомство рекомендовала отелям и другим предприятиям сферы гостеприимства работать с российскими туроператорами и системами онлайн-бронирования, а также открывать собственные каналы продаж.

Впервые Booking ввел ограничения для средств размещения Крыма в 2018 году. С тех пор туристы могли бронировать места в отелях только при указании, что их целью является бизнес-путешествие. В 2022 году правила снова ужесточились.

"Теперь гости могут забронировать номер только на одного взрослого, что соответствует типичным потребностям бизнес-путешественников. В дополнение к этому мы отключаем функцию обмена сообщениями между партнерами и гостями для объектов размещения в Крыму, чтобы снизить риск совершения бронирований с целью отдыха под видом бронирования деловой поездки", - объяснила "Интерфаксу" руководитель Ассоциации малых отелей республики Наталья Стамбульникова.

При этом опрошенные агентством представители крупных востребованных отелей Крыма подтвердили, что писем от Booking о новых правилах не видели. В частности, уведомлений не получали члены Крымской гостиничной ассоциации.

Booking Крым Наталья Стамбульникова Минтуризма

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