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Что произошло за день: четверг, 13 января

Падение российского рынка акций, завершение миссии миротворцев ОДКБ в Казахстане, резкий рост заболеваемости коронавирусом в РФ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обвал рынка акций РФ в четверг стал рекордным с марта 2020 года. Индекс МосБиржи упал до 3674,73 пункта (-4,1%), индекс РТС - до 1516,99 пункта (-5,9%) на фоне заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности и о бессмысленности новых переговоров в ближайшее время.

- ОДКБ приняла решение о завершении миссии миротворцев в Казахстане. Первые четыре самолета с российскими десантниками вылетели в четверг из Алма-Аты в Ивановскую область. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что процесс возвращения военных в места дислокации завершится 19 января.

- В России резко выросла заболеваемость COVID-19 за сутки. Выявили 21 155 случаев, из них в Москве - 5 490, и это максимум с 11 ноября. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил о готовности системы здравоохранения к "омикрону", а также отметил, что болезнь переносится легче, но не стоит расслабляться с учетом скорости распространения нового варианта коронавируса.

- Дмитрий Песков заявил, что проект санкций США можно приравнять к инициативе по разрыву отношений. Он отметил, что в России пока не планируют отвечать Штатам и надеются, что речь идет лишь о громких заявлениях.

- Источник заявил о возможном переносе рассмотрения законопроекта о QR-кодах во II чтении. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил "Интерфаксу", что регламенты Госдумы и правительства не подразумевают рассмотрения законов без направленных в парламент подзаконных актов.

- Natura Siberica возглавил бывший исполнительный директор АФК "Система" Феликс Либ. Первая жена покойного основателя компании Ирина Трубникова стала советником Либа.

- Памятник Минину и Пожарскому демонтировали для реставрации. Скульптурную группу перенесли с помощью крана-балки на реставрационно-монтажный стол. Работы планируют завершить к ноябрю 2022 года.

- Камила Валиева установила новый рекорд мира по итогам короткой программы на Чемпионате Европы. Российская фигуристка получила 90,45 балла. Александра Трусова и Анна Щербакова заняли третье и четвертое места.

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