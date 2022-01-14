Brent подорожала до $85,4 за баррель

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти завершают ростом четвертую неделю кряду на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

К 18:15 мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,93 (1,1%), до $85,4 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,95 (1,16%), до $83,07 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4%.

"Говоря о фундаментальных факторах, мы видим, что спрос на нефть остается высоким, в то время как ОПЕК не спешит наводнять рынок сырьем", - отмечает главный экономист по нефтяному рынку Spartan Capital Securities Питер Кардильо.

Опасения, вызванные появлением нового штамма коронавируса, привели к обвалу цен на нефть в ноябре и декабре, однако с тех пор рынок полностью восстановился, поскольку рост заболеваемости не привел к новым локдаунам и снижению экономической активности, пишет MarketWatch.

Некоторое давление на рынок в пятницу могло оказать сообщение СМИ о том, что Китай готовится к высвобождению нефти из стратегических резервов. По данным Reuters, это может произойти перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этом году начнутся 1 февраля.