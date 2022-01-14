Сеть магазинов "Дочки-сыночки" собралась подать заявления о банкротстве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сеть магазинов "Дочки-сыночки", которая является второй в России в сфере продажи детских товаров, собралась банкротить свои операционные компании, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Издание обнаружило на Федресурсе сообщения пяти операционных компаний группы "Дочки-сыночки" от 12 января о намерении обратиться в суд с заявлениями о собственном банкротстве. Речь идет об ООО "Опт Торг", ООО "Победа", ООО "Урал", ООО "Симфония" и ООО "Волга", которая названа управляющей на сайте торговой сети. Представитель группы в четверг не предоставил газете комментарий по этой ситуации.

По данным "СПАРК-Интерфакс", в арбитражные суды к структурам "Дочек-сыночков" поданы иски от контрагентов на сумму более 100 млн руб. Так, 10 января 2022 года иск почти на 60 млн руб. подало ООО "Инвентив Тойз" (входит в Inventive Retail Group, дистрибутора товаров Lego, Mattel, Hasbro и Chicco).

Собеседники "Коммерсанта" на рынке коммерческой недвижимости добавили, что у поставщиков "напряженные отношения" с этой сетью, так как она допускала просрочки в расчетах, и из-за этого некоторые работают "Дочками-сыночками" только по предоплате.

Гендиректор "InfoLine-Аналитики" Михаил Бурмистров отметил, что у сети магазинов были удовлетворительные показатели, поэтому он полагает, что намерение обанкротиться может быть инструментом "финансового оздоровления" бизнеса и позволит усилить позиции в переговорах о реструктуризации долгов.

Старший юрист практики банкротства и реструктуризации Savina Legal Александра Алфимова напомнила, что публикации о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве обычно делают, чтобы показать добросовестность руководства и помочь ему избежать субсидиарной ответственности.