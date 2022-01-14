Силуанов ожидает решения проблем с инфляцией в РФ к концу 2022 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Инфляционные проблемы, возникшие, в том числе, в результате реализации мер поддержки экономики и граждан в последние годы, удастся решить к концу текущего года, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Задачи мы прекрасно понимаем - какие нужно решать, принят бюджет, мы имеем хорошую координацию с Центральным банком. Поэтому те проблемы, а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера, мы видим сейчас, считаем, что в этом году мы их сможем решать, и к концу года ожидаем положительных результатов", - сказал он на Гайдаровском форуме "Россия и мир: приоритеты".

Ранее Росстат подтвердил оценку инфляции в РФ за 2021 год на уровне 8,4%.

ЦБ сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%. Прогноз правительства РФ по инфляции в 2022 году равен 4%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше - 5,1%.