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Евро поднялся выше 88 руб. впервые с 20 июля 2021 года

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Евро активно дорожает на Московской бирже в пятницу днем, его курс преодолел 88 рублей/EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Доллар также демонстрирует высокие темпы роста, торгуясь по направлению к 77 руб./$1.

Курс евро составил 88,025 руб./EUR1 в 15:02 по московскому времени, что на 69,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар США стоил 76,8825 руб./$1, подорожав на 62,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 65,76 копейки - до 81,9 рубля.

В РоссииЛавров сообщил план действий, если идеи РФ по гарантиям безопасности отвергнутЧитать подробнее

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и активно дешевеет к доллару и евро днем в пятницу после коррекционного повышения в утренние часы торгов. Участники рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, в частности, подчеркнул, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии.

По его словам, предложения России по гарантиям безопасности не являются меню, из которого можно выдернуть отдельные пункты, это пакет предложений. Лавров подчеркнул, что "ключ ко всему - это гарантии нерасширения НАТО на восток". "Все остальное будет вписываться в общую договоренность", - сказал он.

Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий, также заявил Лавров.

МосБиржа МИД РФ Сергей Лавров США

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