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SPAC-компания Тайгера Вудса подала документы на IPO

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) Sports & Health Tech Acquisition Corp., крупнейшим инвестором которой является известный игрок в гольф Тайгер Вудс, подала заявку на первичное размещение акций, в рамках которого она намерена привлечь до $150 млн, сообщает The Wall Street Journal.

Фирма рассчитывает продать около 15 млн акций по цене $10 за штуку.

SPAC, компания-"пустышка", создается специально для последующего приобретения других фирм. Sports & Health Tech рассчитывает купить технологическую компанию, работающую в сфере фитнеса и здоровья, потратив на это от $600 млн до $1 млрд, говорится в документах.

Sports & Health Tech планирует совершить первую сделку в течение 18 месяцев.

Sports & Health Tech Acquisition Corp США Тайгер Вудс

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