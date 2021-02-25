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Полиция считает ДТП с Тайгером Вудсом несчастным случаем

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Гольфисту Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинений в связи с ДТП, в которое он попал 23 февраля утром в Калифорнии. В полиции считают, что это был несчастный случай, заявил в ходе трансляции в фейсбуке шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

По его словам, спортсмен, когда его уже привезли в больницу, сказал, что ничего не помнит об аварии.

Вудс утром во вторник ехал по дороге через город Ранчо Палос Вердес, расположенный неподалеку от Лос-Анджелеса. Его автомобиль Genesis внезапно пересек разделительную полосу, вылетел с трассы и упал в кювет, ударившись о дерево и перевернувшись. Когда на место прибыли полицейские и спасатели, спортсмен был в сознании, но его зажало на водительском сидении. Когда его вытащили, он не мог сам стоять.

В больнице врачи нашли у него множественные переломы костей ног, в том числе открытые. Из-за переломов большеберцовой и малоберцовой костей потребовалась установка стержня, а из-за травм кости стопы и голеностопа спортсмену поставили винты и штифты, сообщил главврач медицинского центра Harbor-UCLA Аниш Махаджан. Его заявление приводится в твиттере спортсмена. Травма мягких тканей и отек также потребовали хирургического вмешательства.

После операции Вудс пришел в сознание.

США Калифорния Лос-Анджелес Тайгер Вудс

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