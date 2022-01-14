Кандидатура Андрея Мельникова будет представлена на должность главы АСВ

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новым гендиректором Агентства по страхованию вкладов (АСВ) вместо уходящего в ЦБ Юрия Исаева станет его первый заместитель Андрей Мельников, его кандидатура будет рассмотрена на внеочередном совете директоров госкорпорации, говорится в сообщении АСВ.

Исаев с 26 января перейдет на должность заместителя председателя ЦБ, где будет курировать вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Исаев возглавляет АСВ с 1 января 2013 года. С 2008 по 2013 год был депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, заместителем председателя комитета Госдумы по финансовому рынку. До этого занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих структурах.

Мельников работает в АСВ с момента его создания в 2004 году. С 2004 по 2016 год в должности заместителя генерального директора курировал вопросы страхования вкладов, а также работу АНО "Фонд защиты вкладчиков". С 2016 г. по 2017 г. занимал пост министра экономического развития Крыма. Затем работал вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году вернулся в Агентство в должности первого заместителя генерального директора.