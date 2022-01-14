Рубль вечером отыграл дневные потери и вновь подрастает к доллару и евро

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро растеряли весь прирост дневных торгов и слегка дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в последний торговый день недели на фоне дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 76,18 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,08 руб./EUR1, подешевев на 25,25 копейки. При этом ранее евро рос выше отметки 88 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 15,5 копейки - до 81,08 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл потери к доллару и евро, наблюдавшиеся в ходе дневных торгов, и вновь немного растет в обеих парах. Сильное падение рубля днем в пятницу было обусловлено заявлениями представителей российских властей об отсутствии прогресса в переговорах, состоявшихся ранее на неделе. Переговоры по глобальной безопасности состоялись между делегациями России и США, НАТО и ОБСЕ.

В ожидании письменных формулировок по итогам переговоров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. По его словам, предложения России по гарантиям безопасности не являются меню, из которого можно выдернуть отдельные пункты, это пакет предложений.

Лавров подчеркнул, что "ключ ко всему – это гарантии нерасширения НАТО на восток. Все остальное будет вписываться в общую договоренность". Он добавил, что в случае, если после получения ответа США и НАТО "будет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры", вопрос нерасширения альянса на восток будет главным в переговорах.

Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий, кроме того заявил Лавров. "От них чего угодно можно ждать, но смею вас заверить, мы готовы к любому развитию событий. И в сфере экономики у нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью", - прокомментировал Лавров тему санкций.

"Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски, мы от них уже последовательно и быстро избавляемся, в том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - добавил он.

Пока конкретных планов по контактам президентов РФ и США нет, Владимир Путин определит линию действий после получения конкретных письменных формулировок по итогам состоявшихся консультаций по вопросам безопасности, между тем заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока конкретных планов нет, нужно дождаться, когда подойдут письменные формулировки, проанализировать их, и потом уже будет выработана и определена президентом линия", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, можно ли ожидать контакта на высшем уровне РФ-США в ближайшее время по итогам прошедших консультаций по безопасности на трех треках.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Комментарии экспертов

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, напряженные переговоры России с НАТО, проходившие всю неделю по вопросам гарантии безопасности, не закончившиеся прорывом, и внесенный законопроект представителями Демократической партии в Сенате США о пакете санкций против высших должностных лиц в РФ, а также финансовых институтов, вызвали крайне негативную реакцию на рублевых активах и их повышенную волатильность в конце недели. "В пятницу движения рубля отражают глобальный пессимистичный взгляд инвесторов на Россию, чей 5-летний CDS вырос до 173 пунктов со 130 в среду. Индекс "МосБиржи" теряет 1,6%, РТС -2,1%, индекс государственных облигаций RGBI -1,96%. Инвесторов пугает возможность вооруженного конфликта с участием России, что не способствует интересу к покупкам рублевых активов", - отмечает Наумова.

"В текущей ситуации прогнозирование дальнейшего поведения рынка сильно осложняется вышедшей на первый план геополитикой. Предугадать то, продолжится ли в ближайшее время "обмен любезностями" между Россией и западными странами или, напротив, мы совсем скоро узнаем о новых переговорных инициативах, невозможно. Но мы исходим из того, что в геополитике конфронтации чередуются с разрядками. Когда политики крупнейших ядерных держав переходят к определенному уровню милитаристской риторики, здравый смысл и понимание ответственности за глобальную безопасность раз за разом возвращают их за стол переговоров, какими бы жесткими не были разногласия. В базовом сценарии мы предполагаем, что развития панических продаж удастся избежать", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Объем промпроизводства в США в декабре сократился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Снижение стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,3%, по данным Trading Economics.

Данные Минторга США, также опубликованные в пятницу, показали, что розничные продажи в стране в декабре сократились на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты не ожидали изменения показателя. Согласно пересмотренным данным, в ноябре розничные продажи выросли на 0,2%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Нефть

Цены на нефть растут в пятницу, завершая подъемом четвертую неделю подряд, на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в пятницу выросла на 0,92% - до $85,25 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,97% - до $82,92 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили порядка 4%.

Опасения, вызванные появлением нового штамма коронавируса, привели к обвалу цен на нефть в ноябре и декабре, однако с тех пор рынок полностью восстановился, поскольку рост заболеваемости не привел к новым локдаунам и снижению экономической активности, пишет MarketWatch.

Некоторое давление на рынок в пятницу могло оказать сообщение СМИ о том, что Китай готовится к высвобождению нефти из стратегических резервов. По данным Reuters, это может произойти перед праздниками по случаю Нового года по Лунному календарю, которые в этом году начнутся 1 февраля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1982 рубля, до 75,7668 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4338 рубля, до 86,8894 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в пятницу на 1,2621 рубля по отношению к четвергу и составил 76,0873 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 83,37 копейки и составил 76,2407 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 539,863 млн, из которых $1 млрд 439,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $5 млрд 100,357 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,6141 рубля, до 87,0014 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,0008 рубля и составил 87,2809 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR857,242 млн, из которых EUR282,268 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR574,974 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,63%. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 8 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 4 б.п., поднявшись до 9,66% годовых.