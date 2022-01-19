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Кремль считает успешными усилия ЦБ и правительства по стабилизации экономики

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Правительство и Центральный банк России принимают меры, чтобы минимизировать негативное влияние внешних и внутренних факторов на российскую экономику и инфляцию, в Кремле считают их меры эффективными, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике. С этой задачей правительство и наш мегарегулятор справляются", - подчеркнул он.

"Давят внешние факторы и внутренние факторы, прежде всего, инфляционные, которые, конечно, привели инфляцию к тому уровню, который у нас есть. Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов и вернуть инфляцию к целевым показателям", - ответил он на вопрос, существуют ли "красные линии" в российской экономике.

В частности, его спросили, какое падение рубля или уровень инфляции будет неприемлемым для Кремля.

"Рубль - то же самое, это валюта. Волатильность... Могут быть негативные факторы, которые оказывают влияние. В этом как раз заключается ежедневная, скрупулёзная и очень ответственная работа перечисленных мной правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности", - заявил Песков.

18 января на российском рынке акций произошел обвал под натиском панических распродаж, сопровождавшихся принудительным закрытием маржинальных позиций, из-за возросших геополитических рисков вокруг России. Индексы МосБиржи и РТС в падении протестировали рубежи 3300 и 1360 пунктов соответственно, показав рекордный откат с марта-апреля пандемийного 2020 года.

Утром 19 января индекс Мосбиржи обновил минимум декабря 2020 года (тогда индикатор опускался в район 3200 пунктов) под сохраняющимся давлением геополитической напряженности между Россией и США.

Дмитрий Песков правительство Банк России США НАТО Мосбиржа РТС

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