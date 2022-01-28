РЖД ведут переговоры о перевозках угля в Китай в контейнерах open top

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" ведет переговоры о возобновлении в феврале перевозок угля в Китай в контейнерах open top, рассказал журналистам замглавы компании Алексей Шило.

"Как вы знаете, мы активно возили уголь в контейнерах. Перевезли за прошлый год 728 тысяч тонн угля в контейнерах в Китай, и это продолжалось ровно до тех пор, пока мы подпитывались порожними контейнерами open top из Китая. Потом такая возможность закончилась. Насколько нам известно, эти контейнеры были использованы уже для перевозок внутри Китая, и у нас не было этого ресурса. Но, тем не менее, сейчас ведем переговоры, чтобы возобновить эти перевозки. Надеемся, что с февраля мы возобновим перевозки угля в open top в Китай", - сказал он, отметив, что в целом контейнерных перевозок с Китаем становится все больше.

По словам Шило, РЖД рассчитывают кратно увеличить объемы перевозок с Китаем после снятия коронавирусных ограничений. "Мы завершили в прошлом году нашу инвестпрограмму по электрификации до Забайкальска, сегодня мы можем туда 40 пар поездов подводить. Напомню, что у нас по межправсоглашению с китайскими коллегами размеры движения по Забайкальску сегодня – 22 пары", - отметил он.

Кроме того, по его словам, РЖД вскоре ожидают открытия нового пункта пропуска Нижнеленинское - Тунцзян. "Что касается нашей железнодорожной инфраструктуры, мы уже все закончили, все договорные взаимоотношения с владельцем инфраструктуры оформлены, то есть мы сейчас ждем только решения государственных органов, чтобы можно было начинать работать. По нашим оценкам, в этом году мы этот пункт пропуска тоже в свою цепочку поставок в Китай получим. Поэтому есть надежда, что 2022 г. у нас по объемам перевозок в Китай через пункты пропуска начнет расти", - сказал Шило.

Он напомнил, что на сегодняшний день Китай отменил все конвенционные ограничения, которые действовали с конца прошлого года, и за прошедшую неделю РЖД нарастили объемы отгрузки на 16%.

"За декабрь мы по конвенционным ограничениям потеряли практически 2,5 млн тонн грузов, если в вагонах – это 36,5 тыс. вагонов мы не погрузили из тех заявок, которые были поданы, которые были предварительно согласованы китайской стороной, - рассказал он, отметив, что основные потери - это лес и уголь. - В целом по прошлому году только угля мы потеряли за весь год на погранпереходах 4,5 млн тонн".

Говоря о брошенных составах назначением в Китай, Шило рассказал, что их число сейчас сократилось и в настоящий момент составляет семь поездов, в основном с углем и лесными грузами.