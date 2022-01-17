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"Газпром экспорт" по-прежнему не возобновляет продажи на своей электронной площадке

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" по-прежнему не планирует продаж газа на наступившей неделе (с 17 по 21 января), свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Последняя сделка на ЭТП отмечена 13 октября 2021 года.

Газовый рынок чутко реагирует на все технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на ЭТП "Газпром экспорта".

В 2021 году на площадке было продано 7,286 млрд куб. м газа (после 27,521 млрд кубометров в 2020 году).

Активность торгов сократилась с сентября после решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС, что задерживает запуск газовой магистрали.

Газпром экспорт Газпром

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