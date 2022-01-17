Pre-IPO фонд "ВТБ Капитал Инвестиции" вложил 700 млн рублей в платформу "Ventra Go!"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд" инвестировал 700 млн рублей в сервис для заказа услуг временного персонала массовых профессий "Ventra Go!", говорится в сообщениях двух компаний.

Владельцы инвестиционных паев пре-IPO фонда получили 23,33% в компании.

Полученные от ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" средства "Ventra Go!"планирует направить на дальнейшее развитие и совершенствование платформы, масштабирование сервиса в регионах.

Это пятая компания в портфеле фонда, куда инвестируются средства пайщиков. В декабре 2021 года была проведена последняя допэмиссия ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд", в результате которой было привлечено более 3 млрд рублей, при этом часть спроса осталась неудовлетворенной. В настоящее время объем фонда составляет свыше 6,5 млрд рублей.

ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд" был создан в апреле 2019 года и предназначен для квалифицированных инвесторов. Его средства вкладываются в непубличные перспективные высокотехнологичные быстрорастущие компании с устойчивой финансовой моделью и планами по выходу на IPO в дальнейшем или привлечению стратегического инвестора.

Общий срок работы фонда - восемь лет.

"Ventra Go!" - платформа и мобильное приложение для заказа временных исполнителей в торговый зал, на производство и склад на подработку от 4 часов. Сервис работает с 2020 года. Сегодня в базе данных Ventra Go! 100 тысяч исполнителей. В числе клиентов сервиса более 50 компаний.

Основатели и совладельцы сервиса - российско-американский предприниматель и инвестор Александр Фридланд, сооснователь Mirantis Inc., OpenStack Foundation, ИППС МИЭТ (принадлежит 49%) и компания Ventra, одна из крупнейших российских федеральных компаний на рынке аутсорсинговых услуг в сфере торговли, логистики и ИТ.