Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник умеренным ростом цен большинства blue chips, отыгрывая рост нефтяных цен (Brent превысила $87 за баррель) и позитивные сигналы с фондовых площадок Азии; индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,4% во главе с бумагами "Татнефти".

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3575,84 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар США просел до 76,04 руб./$1 (-0,05 рубля).

Подорожали акции "Татнефти" (+1,2%), "Роснефти" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%).

Подешевели расписки OZON (-0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%), акции "ММК" (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, растущая нефть оказывает поддержку рынку акций РФ, однако основным негативом выступают сохраняющиеся разногласия между Россией и НАТО по вопросам безопасности в Европе.

Накануне вечером вышла новость, что США и страны Европы больше не рассматривают отключение России от системы SWIFT в качестве возможных санкций, что оказало локальную поддержку российским акциям. Немецкая газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на правительственные источники, что отключение России от SWIFT "может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны, в среднесрочной перспективе". Однако вместо этого ЕС и США готовят экономические штрафы против крупнейших российских банков.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи пока держится выше декабрьских минимумов, однако рынок все еще выглядит слабо и может продолжить нисходящую коррекцию в отсутствие линий поддержки, считает аналитик.

В США биржи в понедельник не работали в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3% к уровню минувшей пятницы).

Нефтяной рынок продолжает подъем на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон", также отмечаются перебои с поставками нефти из некоторых стран ОПЕК+ и сохраняются геополитические риски.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в понедельник составила $87,22 за баррель (+0,9% и +0,5% в понедельник), февральский фьючерс на WTI стоит $84,88 за баррель (+1,3% и +0,7% накануне).