"Газпром" выиграл аукцион на Западно-Малыгинский участок в ЯНАО

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" признано победителем аукциона на Западно-Малыгинский участок, расположенный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), компания заплатит за новый актив 1,3456 млрд руб. (стартовая цена была 517,547 млн рублей), сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Участниками аукциона по этому участку также выступили: ООО "Ямал Север", "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", ООО "Обский ГХК", ООО УДС нефть", ООО "Газпром добыча Надым".

Площадь участка – 3,811 тыс. кв. км. Ресурсы газа по D0 составляют 144,036 млрд куб. м, конденсата – 9,735 млн т; по D1: нефти – 29 млн т, газа – 484 млрд куб. м, конденсата – 21 млн т; по D2: нефти – 20 млн т, газа – 248 млрд куб. м, конденсата – 15 млн т. На участке проводились сейсморазведочные работы МОГТ 2D: площадные профили - 1498,1 пог. км, региональные профили - 83 пог. км. Сейсморазведочные работы МОГТ 3D на участке недр не проводились.

На Западно-Малыгинском участке пробурена одна разведочная скважина глубиной 4,217 км. Ближайший нефтепровод расположен в 518 км (Тобойско-Мядсейское месторождение – Варандейское месторождение), газопровод – в 208 км (Бованенковская ГКС – Байдарацкая ГКС), железная дорога – в 130 км, ЛЭП – в 725 км и 782 км, зимняя автомобильная дорога – в 153 км.

Победителем аукциона на Южно-Сеяхинский участок стало ООО "Ямал Север", которое заплатит на участок 860,3712 млн рублей (стартовый платеж – 537,732 млн рублей). Участниками аукциона также выступили - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", ООО "Обский ГХК", ООО УДС нефть".

Южно-Сеяхинский участок имеет площадь 1,712 тыс. кв. км. Ресурсы нефти по категории D0 составляют 21 млн т, газа - 89 млрд куб. м, конденсата - 9,6 млн т; по категории D1: газа - 104,8 млрд куб. м, конденсата - 5,3 млн т; по категории D2: газа - 11,6 млрд куб. м, конденсата - 2,3 млн т. Ближайший нефтепровод находится в 394 км от участка (НПС Заполярье - Пурпе НПС), газопровод - в 128 км (Бованенковская ГКС - Байдарацкая ГКС), железная дорога - в 92 км и 75 км, ЛЭП - в 531 км (ЮВ), зимняя автомобильная дорога - в 42 км.

Победителем аукциона на Южно-Ниливойский участок признан ООО "Ямал Север", его итоговый платеж - 212,0087 млн рублей (стартовый - 124,711 млн рублей). Участниками аукциона также выступили ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", "Обский ГХК", ООО УДС нефть".

Южно-Ниливойский участок имеет площадь 1,466 тыс. кв. м. Ресурсы нефти по D0 оцениваются в 2,531 млн т, газа - 28,169 млрд куб. м, конденсата - 1,326 млн т. Ресурсы нефти по D1 составляют 1,5 млн т, газа - 101,5 млрд куб. м, конденсата - 7,6 млн т; по D2: нефти - 7 млн т, газа - 26,4 млрд куб. м, конденсата - 4,7 млн т. Ближайший нефтепровод расположен в 367 км от участка (НПС Заполярье - Пурпе НПС), газопровод - в 111 км (Бованенковская ГКС - Байдарацкая ГКС), железная дорога - в 66 км, ЛЭП - в 500 км, зимняя автомобильная дорога - в 32 км.

Аукцион на участок Светлогорский-2, не состоялся, поскольку не поступали Площадь участка - 2,992 кв. км имеет ресурсный потенциал по нефти по категории D0 в 14,181 млн т, газа - 15,905 млрд куб. м, конденсата - 2,25 млн т. Ресурсы нефти по D1 оцениваются в 6,6 млн т, газа - 22,2 млрд куб. м, конденсата - 1,4 млн т; по D2: нефти - 7,7 млн т, газа - 51,7 млрд куб. м, конденсата - 3,2 млн т.