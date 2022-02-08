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НОВАТЭК, "Югра-Ойл Инвест" и "Ямал" будут бороться на аукционах за три участка в ЯНАО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК", ООО "Югра-Ойл Инвест" и АО "Ямал" будут бороться на аукционах за три участка в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

На участок недр Хатояхский подано три заявки - ООО "НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз", ООО "Югра-Ойл Инвест" и АО "Ямал". Площадь - 507,7 кв. км. Расположен в Пуровском районе на землях лесного фонда, включающих ценные леса и частично особо защитные участки лесов. Также в районе размещения участка недр протекают реки рыбохозяйственного значения высшей категории - Часелька, Айваседапур. Ресурсы участка: нефть: D0 - 1,658 млн т, D1 - 3,9 млн т, D2 - 2,6 млн т. Газ: D1 - 11,7 млрд куб м, D2 - 5,0 млрд куб. м. Конденсат: D1 - 1,2 млн т, D2 - 0,5 млн т.

На Ванхетский поданы две заявки - ООО "Югра-Ойл Инвест" и АО "Ямал". Участок площадью 294,7 кв. км. находится в Пуровском районе, расположен на землях лесного фонда, включающих ценные леса и частично особо защитные участки лесов. Ресурсы: нефть: D0 - 2,259 млн т, D1 - 1,5 млн т, D2 - 1,0 млн т. Газ: D0 - 0,434 млрд куб. м, D1 - 6,9 млрд куб. м, D2 - 3,0 млрд куб. м. Конденсат: D1 - 0,7 млн т, D2 - 0,3 млн т.

На участок недр Синяйский поданы две заявки - ООО "Югра-Ойл Инвест" и АО "Ямал". Площадь - 513,2 кв. км. Расположен в Пуровском районе на землях лесного фонда, включающих ценные леса и частично особо защитные участки лесов. Также в районе размещения участка недр протекает река рыбохозяйственного значения высшей категории - Толт-То (Толто). Нефть: D0 - 4,373 млн т, D1 - 2,3 млн т, D2 - 1,5 млн т. Газ: D1 - 12,6 млрд куб. м, D2 - 5,4 млрд куб. м. Конденсат: D1 - 1,2 млн т, D2 - 0,5 млн т.

На аукцион по участку недр Новоузенский (Саратовская область) подана одна заявка от ООО "Прикаспийская газовая компания", на Северо-Добрянский участок (Пермский край) поступила одна заявка от ООО "РИД Ойл-Пермь", соответственно аукционы по данным участкам недр будут признаны не состоявшимися.

Минприроды ЯНАО

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