Рынок акций РФ открылся ростом индекса МосБиржи на 0,3% после обвала накануне

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду небольшим ростом цен blue chips в рамках коррекции после заметного падения накануне, поддержку рынку оказывают растущие мировые цены на нефть; индекс МосБиржи в начале торгов прибавил почти 0,3%.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 3337,98 пункта (+0,27%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,4%.

Подорожали акции "Роснефти" (+2,4%), "Полюса" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), расписки OZON (+1,2%), ценные бумаги "Аэрофлота" (+1,1%), "Русала" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), Сбербанка (+0,7%), Polymetal (+0,7%), "НЛМК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (-3,4%), расписки TCS Group Holding (-1,7%), ценные бумаги "Яндекса" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "Магнита" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,5%), "ММК" (-0,2%).

Доллар США по итогам первой минуты торгов оказался вблизи от метки 77 руб./$1 (+0,09 рубля).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", позитивная динамика российских акций, наблюдаемая в начале торгов 19 января, является лишь коррекционным отскоком после заметного падения предыдущих дней на фоне продолжающегося повышения мировых цен на нефть. При этом аналитики не исключают, что в ходе дальнейших торгов инициатива на рынке может плавно перейти к продавцам вследствие как нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, так и новой волны роста геополитической напряженности между Россией и США.

Американские фондовые индексы существенно снизились во вторник из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний. Доходность десятилетних US Treasuries повысилась до максимальных примерно за два года 1,866% годовых, а двухлетних - до 1,038% годовых, что является самым высоким уровнем с конца февраля 2021 года. Такая динамика американских гособлигаций отражая опасения более быстрого повышения ставки ФРС из-за высокой инфляции. Инфляционная угроза усилилась из-за роста нефтяных цен, обновивших 7-летний максимум.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе уменьшился до минус 0,7 пункта по сравнению с 31,9 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный бизнеса в регионе. Это стало неожиданностью для аналитиков, предполагавших снижение всего до 25 пунктов, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали 25,5 пункта. Падение индикатора произошло впервые со II квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром также демонстрируют негативную динамику: японский Nikkei 225 падает на 2,36%, китайский CSI 300 снижается на 0,58%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,95%, южнокорейский Kospi - на 0,8%; лишь гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,02%, При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,43% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о вероятном сохранении негативных настроений на американском фондовом рынке 19 января.

Вместе с тем цены на нефть в ходе утренних торгов в среду продолжают уверенно повышаться после заметного роста, отмечавшегося накануне. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,62 за баррель, что на 1,27% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $86,65 за баррель, прибавив 1,43% по отношению к закрытию 18 января.