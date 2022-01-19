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Акции японского ритейлера косметики Yoshitsu взлетели на 700% по итогам дебюта в США

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Цена бумаг японского ритейлера косметических товаров Yoshitsu взлетела на 700% по итогам дебютных торгов в США во вторник.

Американские депозитарные акции (ADS) компании начали торги на отметке $40,99, что соответствует росту на 924% по сравнению с ценой предложения. По итогам сессии бумаги достигли значения $32, подорожав на $28 по сравнению с ценой предложения.

Yoshitsu установил стоимость размещения 8 января. Компания продала 6 млн ADS по цене $4 за бумагу, что соответствует нижней границе диапазона в $4-6. Каждая ADS представляет собой одну обыкновенную акцию. Основным андерайтером размещения был банк Univest Securities.

Yoshitsu продает косметику в магазинах и онлайн в Японии и Китае, а также владеет франшизами в США, Канаде и Великобритании, говорилось в проспекте размещения.

Активность на рынке IPO в начале года остается вялой, свои бумаги разместили лишь небольшое количество компаний, пишет Barron's. На текущий момент Yoshitsu показала лучший результат в дебютный день торгов. Ранее самый высокий показатель был у частной инвестиционной компании TPG (TPG), акции которой на прошлой неделе подорожали более чем на 15% по сравнению с ценой размещения.

Yoshitsu Япония США

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