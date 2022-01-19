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МЭА спрогнозировало рост спроса на нефть в 2022 году на 3,3 млн баррелей в сутки

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в 2021 году вырос на 5,5 млн баррелей в сутки, а в 2022 году увеличится на 3,3 млн б/с, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на отчет МЭА.

Агентство видит более дефицитный рынок, чем представлялось ранее, поскольку спрос на удивление мало пострадал от штамма COVID-19 "омикрон", в то время как поставки сдерживаются сбоями.

Профицит мировых рынков в этом году сокращается, а спрос на нефть, немного выросший по сравнению с прошлым месяцем, приближается к допандемическому уровню в 99,7 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете МЭА. В то же время поставки были ограничены, поскольку коалиция ОПЕК+ изо всех сил пытается восстановить остановленную добычу, а производители в других странах страдают от ряда сбоев, что сокращает запас свободных мощностей.

МЭА

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