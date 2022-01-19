Рынок акций РФ отскочил вверх после четырех дней падения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх после четырехдневного падения из-за распродаж на фоне геополитической напряженности между Россией и США, индекс МосБиржи увеличил волатильность - после утреннего провала к 3200 пунктам (минимум с декабря 2020 года) произошел отскок к рубежу 3500 пунктов с дальнейшим сползанием ниже 3450 пунктов, при этом обороты торгов оставались высокими.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3436,82 пункта (+3,2%, коридор дневных колебаний составил 3205-3500 пунктов), индекс РТС - 1414,68 пункта (+3,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 7,7%.

Доллар США просел до 76,55 руб./$1 (-0,36 рубля), в течение дня курс колебался в рамках 75,82-77,17 руб./$1.

Подорожали акции Polymetal (+7,7%), "Норникеля" (+6,3%), "Роснефти" (+6%), "Газпрома" (+5,8%), "ЛУКОЙЛа" (+5,6%), "Интер РАО" (+4,9%), UC Rusal (+4,8%), Сбербанка (+4,5% и +2,2% "префы"), "Московской биржи" (+4,4%), ПАО "Полюс" (+4,2%), "ММК" (+3,8%), "НЛМК" (+3,4%), "Татнефти" (+3,1%), "Аэрофлота" (+3%), АФК "Система" (+2,7%), "НОВАТЭКа" (+2,2%), "РусГидро" (+2,2%), "Северстали" (+0,6%), "МТС" (+0,4%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели расписки OZON (-3,6%), бумаги "Яндекса" (-2,9%), "АЛРОСА" (-1,4%), расписки TCS Group (-1,2%), акции "Газпром нефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Новая глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт назвала Россию агрессором и поддержала двойную стратегию НАТО по сдерживанию и диалогу. По ее словам, у России "нет права вето в отношении соседних государств" и их стремления вступать в те или иные альянсы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил во вторник о планах вскоре письменно ответить на вопросы России по ситуации с обеспечением безопасности в Европе. "Но мы не готовы идти на уступки по ключевым вопросам", - отметил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен после поездки на этой неделе на Украину и в Германию проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве, сообщил во вторник журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа.

Европе следует сократить зависимость от российского газа на фоне агрессивных действий со стороны России и не дать реализовать проект газопровода "Северный поток 2", заявила во вторник министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс.

Вашингтон не исключает ни один из ранее озвученных вариантов санкций в отношении России в случае ее вторжения на Украину, в том числе - отключение от межбанковской системы SWIFT, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Григория Зайонца, российский рынок акций вырос благодаря позитивной риторике представителей МИД РФ, которая вносит больше определенности в отношении внешнеполитических рисков.

Эксперт придерживается взгляда фундаментальной недооцененности российских активов (недооценка к аналогам по мультипликаторам, высокая дивидендная доходность, рост прибыли на акцию) в условиях благоприятной конъюнктуры экспортных рынков, стабильной макроэкономической ситуации и существенного потенциала укрепления курса рубля. Позитивная динамика торгов российских активов в среду может стать точкой разворота для рынка, и на горизонте 12 месяцев ожидается высокая двузначная совокупная доходность индекса МосБиржи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций совершил коррекционный отскок в условиях отсутствия эскалации геополитического негатива и некоторого улучшения внешнего фона.

Поддержку ценам на нефть оказала геополитическая напряженность, некоторое ослабление доллара и прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по превышению мировым спросом на нефть в этом году (99,7 млн б/с) допандемийных уровней. Глобальное предложение "черного золота", однако, по оценке МЭА, в этом году все еще будет выше спроса. В организации, так же как и в ОПЕК днем ранее, отметили сокращение запасов нефти в странах ОЭСР в последние месяцы прошлого года.

Индексы МосБиржи и РТС отскочили от обновленных утром очередных многомесячных минимумов. На 21 января в Женеве назначена встреча представителей США и России Блинкена и Лаврова (до которой США намерены обсудить ситуацию с Украиной и ФРГ), ожидания которой помогают восстановлению индикаторов. Ситуация остается напряженной, но пока что рынки устали падать и в рамках отскока могут стремиться к уровням 3600 и 1500 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, рынок акций РФ обвалился на 11% с начала года на фоне маржин-коллов, несмотря на то, что цена на нефть Brent приближается к отметке $90 за баррель. Этот обвал был вызван сильной геополитической напряженностью, которая возникла на прошлой неделе после публикации новых санкционных предложений в США, и давлением на другие формирующиеся рынки (emerging markets) на фоне ожиданий более быстрого ужесточения политики ФРС и роста доходностей казначейских облигаций США (доходность 10-летних UST достигла 1,9% годовых).

Тем не менее, распродажи в большой степени были вызваны маржин-коллами российских частных инвесторов, тогда как продажи институциональных клиентов были не так уж значимы. Как известно, российские домохозяйства начали активно инвестировать в финансовые рынки только последние пару лет, реагируя на снижение процентных ставок - объем их инвестиций на российском рынке акций составил минимум 1,5 трлн руб. на конец 2021 года.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, в среду покупатели начали возвращаться в рублевые активы.

Утром российские индексы обновили минимальные с декабря 2020 года уровни, но вскоре резко восстановились, выйдя в хороший "плюс" и отыграв большую часть потерь вторника. Отскок рынка произошел из-за необходимости технической коррекции, назревшей после столь сильного падения последних недель.

Глобальные площадки и котировки нефти в среду поначалу снижались, но после старта российской сессии устремились вверх. Некоторое время давление на рисковые активы продолжал оказывать рост доходностей гособлигаций США - 10-летние бумаги вновь переписали двухлетний максимум. Эта тенденция отражает угрозу быстрого ужесточения монетарной политики ФРС из-за ускорения инфляции.

Российские инвесторы определенные надежды связывают с пятничной встречей главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сам факт продолжения консультаций России и Запада по острым геополитическим проблемам сохраняет шансы на предотвращение эскалации текущего противостояния. Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 3490 пунктов, у индекса РТС - на отметке 1437 пунктов. Без дальнейшего роста мировых рынков будет трудно преодолеть эти технические препятствия в условиях высокой геополитической неопределенности, считает Бабин.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, идеальный шторм на рынке акций РФ трансформировался в среду в попутный ветер.

После четырех дней снижения на российский рынок пришел долгожданный отскок. Относительно геополитической ситуации рассуждать сложно, так как американская сторона продолжает настаивать, что даже учения России и Белоруссии могут стать плацдармом для нападения на Украину. Между тем, на 21 января намечена встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Таким образом, отсутствие новых негативных новостей сделало фон вполне миролюбивым, чем и воспользовались местные участники торгов.

Ощутимый рост наблюдается в секторе нефти и газа, который может чувствовать себя относительно комфортно в смысле санкционных угроз, так как при дорогой нефти подобные шаги были бы крайне неразумными для потребляющих стран. Впрочем, финансовый сектор также растет, поскольку многие бумаги оказались сильно перепроданными.

Ситуация на европейских площадках также стабилизировалась. Однако говорить о развороте рынка вверх пока рано. Впервые с мая 2019 года доходность по 10-летним германским бондам поднялась выше нуля.

Нефть держится в районе $88 за баррель Brent после утренних попыток выйти выше $89 за баррель. Поводом для очередной волны роста стали новости из Турции, где произошел взрыв на нефтепроводе Киркук-Джейхан, который транспортирует нефть из курдского района Ирака. Источники в Турции утверждают, что пожар произошёл из-за падения опоры высоковольтной линии, но сам факт остановки трубопровода техническая причина не устраняет. Текущий дефицит поставок продолжает отражаться в виде бэквордации нефтяных фьючерсов. Мартовский Brent стоит на $0,8 дороже апрельского и на $1,6 дороже майского. Поставки в июне уже на $2,5 дешевле, а в сентябре баррель Brent стоит на $4,8 дешевле.

В России идеальный шторм позволил инвесторам зайти в бумаги по крайне привлекательным ценам. Однако говорить о том, что восстановление будет быстрым, пока рано. Геополитический фон еще способен предоставить неприятности. Для западных площадок риском остается инфляция и реакция на нее центральных банков. Вряд ли растущая цена нефти будет способствовать замедлению роста цен, поэтому у регуляторов не будет повода медлить с повышением ставок, считает Кочетков.

Индексы акций в США накануне снизились на 1,5-2,6% из-за подъема доходности гособлигаций, а также снижения котировок акций технологических компаний.

Доходность 10-летних US Treasuries повысилась до максимума за два года и в среду скорректировалась вниз в район 1,86% годовых, а 2-летних - просела до 1,016% годовых. Снижение стоимости американских гособлигаций отражает опасения более быстрого повышения ставки ФРС из-за высокой инфляции. Инфляционная угроза усилилась из-за роста нефтяных цен, обновивших 7-летний максимум.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в январе обвалился до минус 0,7 пункта при прогнозах снижения до 25-25,5 пункта с декабрьских 31,9 пункта. Падение индикатора произошло впервые со II квартала 2020 года и было обусловлено распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду преимущественно снизились вслед за США (японский Nikkei 225 упал на 2,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,5%), но сохраняется пессимизм в Штатах (индексы просели на 0,1-0,2%).

В центре внимания находится ситуация с ростом числа заражений коронавирусом в Азии из-за нового штамма "омикрон". Экономики стран Азии пострадали в период пандемии, и процесс их восстановления сопровождается препятствиями.

Цены на нефть продолжают обновлять 7-летние максимумы на опасениях по поводу перебоев поставок с Ближнего Востока, стоимость Brent утром протестировала $89 за баррель, после чего немного сдала назад.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в среду составила $88,6 за баррель (+1,3% и +1,2% во вторник), февральский фьючерс на WTI стоит $87,02 за баррель (+1,9% и +1,9% накануне).

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+16,5%), "Мечела" (+8,3% и +8,5% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+7,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+7,4%), "Распадской" (+6,4%), ПАО "GTL" (+6,3%), расписки MDMG (+5,8%), бумаги "Трубной металлургической компании" (+5,6%).

Подешевели расписки Fix Price (-4,3%), Cian (-3,8%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (-4%), ПАО "СПБ биржа" (-3,5%), ПАО "Мультисистема" (-3,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3,4%), "Детского мира" (-2,9%), "Группы ЛСР" (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 307,97 млрд рублей (из них 80,97 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 64,84 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 20,16 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").