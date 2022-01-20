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Глава ЕЦБ не будет по примеру ФРС резко реагировать на инфляцию

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Европейский центробанк имеет все основания не реагировать столь же резко, как Федеральная резервная система США, на ускорение темпов роста потребительских цен, заявила радиостанции France Inter председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

По ее словам, ситуации в еврозоне и США очень разные: инфляция в еврозоне "очевидно является более слабой", чем в Америке, а темпы экономического роста - не столь сильными.

"У нас есть все основания не реагировать так же быстро и резко, как, по нашему мнению, должен реагировать Федрезерв, - заявила она. - Однако мы уже начали принимать ответные меры, и, конечно же, мы готовы ответить с помощью монетарной политики, если статданные, факты потребуют этого".

Потребительские цены в еврозоне в декабре выросли на 5% в годовом выражении, максимальными темпами с июля 1991 года. При этом ЕЦБ, хотя и решил завершить антикризисную программу выкупа активов в марте 2022 года, считает маловероятным повышение базовых ставок в текущем году, отмечает Bloomberg.

Руководство ЕЦБ придерживается мнения о том, что высокая инфляция в регионе вызвана проблемами в цепочках поставок и скачком цен на энергоносители, и эти факторы со временем сойдут на нет.

В нынешних условиях и при текущих прогнозах инфляции "не стоит ожидать повышения ставок ЕЦБ в 2022 году", заявил в четверг член совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос в интервью испанскому телканалу TVE.

Федрезерв, тем временем, дал понять, что приступит к повышению базовой ставки уже в марте, поскольку инфляция в стране в декабре достигла максимальных почти за 40 лет 7%.

ЕЦБ еврозона Кристин Лагард ФРС США Пабло Эрнандес де Кос

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