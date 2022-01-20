Экспортный оружейный портфель России за 5 лет вырос на 15%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Портфель заказов на российское вооружение и военную технику увеличился на 15% за последние пять лет, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"С 2017 года "Рособоронэкспорт" заключил контрактных документов на общую сумму около $75 млрд, что обеспечило стабильный рост портфеля заказов компании на 15%", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба госкомпании.

"В последние пять лет "Рособоронэкспорт" работал в беспрецедентных по сложности условиях. Политика недобросовестной конкуренции со стороны западных стран и жесточайшая пандемия коронавируса сильно изменили структуру и облик консервативного мирового оружейного рынка", - сказал глава компании.

По его словам, несмотря на это, "Рособоронэкспорт" смог "сохранить прочные связи со своими традиционными партнерами и укрепиться в новых странах и регионах".