В ФСВТС не согласились с выводами о сокращении оружейного экспорта РФ

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В руководстве Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) опровергли выводы экспертов шведского института SIPRI о снижении российского оружейного экспорта.

"Методика подсчета, которую использует SIPRI для оценки объемов продаж оборонных компаний, является их собственной оценкой, не отражающей, честно говоря, реальной картины", - сказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев журналистам в понедельник.

"SIPRI использует только открытые данные, которые, безусловно, не являются полными. А такие вещи, как запчасти и услуги, они вообще до конца и не учитывают. Кроме того, сотрудники SIPRI - все-таки представители западных институтов и поэтому без политической составляющей обойтись не могут. Время такое", - добавил Шугаев.

Он также сказал: "Вместо конкретной стоимости товара они используют так называемый тренд-индикатор, который имеет примерно одинаковое значение для однотипной продукции. То есть, делается упор на оценку количественной стороны, что, как подчеркивает сам институт, не может использоваться для оценки объемов экспорта".

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) ранее в понедельник сообщил, что продажи российского вооружения снизились на 6,5%.

В докладе института говорится, что общий объём продаж вооружений девяти крупнейших российских оборонных компаний в 2020 году снизился на 6,5% - с $28,2 млрд. в 2019 году до $26,4 млрд в 2020 году. "В 2020 году на долю российских компаний приходилось 5% от общего объёма мировых продаж в SIPRI Топ-100", - указывается в докладе института.

В октябре вице-премьер Юрий Борисов заявил, что объем российского экспорта продукции военного назначения ежегодно остается на стабильном уровне - $15 млрд.

Россия в этом году подписала новые контракты на поставку за рубеж вооружения и военной техники на сумму свыше $10 млрд, сообщил в средине октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Портфель экспортных заказов "Рособоронэкспорта" превышает $52 млрд, сообщила компания 7 сентября.