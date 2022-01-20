"ВТБ Капитал" ждет быстрого восстановления размещения облигаций при стабилизации рынка

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Размещение долговых инструментов российскими эмитентами может быстро восстановиться при стабилизации рынка, реагирующего на политические риски, считает руководитель департамента инвестиционно-банковской деятельности на глобальных рынках "ВТБ Капитала" Александр Пухаев.

По его словам, при благоприятной конъюнктуре объем размещений может приблизиться к прошлогодним значениям.

"Участники рынка ожидают постепенный рост базовых ставок в течение 2022 года, что отразится и на росте ставок для новых заимствований на рынках капитала. Пользуясь благоприятной конъюнктурой в 2020-2021 годах, большой объем долговых обязательств, приходящихся на погашения в 2022 и 2023 годах, был рефинансирован российскими эмитентами заранее. Это дает им возможность более гибко подойти к выпуску новых долговых обязательств в этом году", - сказал Пухаев "Интерфаксу".

"Тем не менее, мы ожидаем, что после стабилизации рынка, реагирующего на политические риски, поток размещений долговых инструментов быстро восстановится. Это связано с тем, что рост ставок ожидается долгосрочным, что делает выгодным своевременное рефинансирование приближающихся погашений на фоне возможности удорожания долгового капитала к моменту погашения выпусков", - отметил он.

По словам Пухаева, на международных рынках объем размещений может приблизиться к прошлогодним значениям при благоприятной конъюнктуре.

С момента окончания праздничной паузы на рынках ни один российский заемщик не объявил о планах разместить еврооблигации, тогда как январь прошлого года запомнился активным стартом уже в первой половине месяца. Также не запущена ни одна сделка IPO из тесного пайплайна, сформированного в результате переноса нескольких размещений с прошлого года и из целой группы новых претендентов на акционерный капитал.

Что касается рынка акционерного капитала, он традиционно является наиболее уязвимым при усилении геополитических рисков и текущая волатильность является подтверждением этому, сказал Пухаев.

"Как следствие, давать какие-то конкретные прогнозы на 2022 год в данный момент представляется затруднительным. При этом необходимо ответить, что любая сделка на рынках капитала требует достаточно длительной подготовки и на данный момент у нас на разной стадии проработки находится большое количество транзакций, которые будут готовы к публичной фазе в случае, если ситуация на рынках будет благоприятной", - отметил он.

"Если говорить непосредственно про IPO, то, как мы упоминали ранее, более 10 российских компаний рассматривает выход на рынок в 2022 году, однако решения о запуске будут приниматься на более поздних этапах", - сказал банкир.