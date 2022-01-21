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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 января снизится до $95,8 за тонну

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 26 января снизится до $95,8 с $97,5 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Снижение продолжается вторую неделю подряд.

Пошлина на ячмень уменьшится до $74,4 с $79 за тонну, на кукурузу - повысится до $50,6 с $46,1 за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 1 февраля.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $336,9 за тонну ($339,3 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень - $291,3 ($297,9), на кукурузу - $257,4 ($250,9) за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня 2021 года) было экспортировано 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ

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